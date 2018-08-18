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Расписание матчей
Германия. Кубок
Эрцгебирге - Майнц
Эрцгебирге - Майнц: обзор матча 18 августа 2018
Эрцгебирге
18.08.2018, суббота, 19:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 3
Завершен
Майнц
31'
А. Максим
59'
Р. Квайсон
65'
А. Максим
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эрцгебирге - Майнц
65'
ГОЛ! 0:3!
А. Максим
59'
ГОЛ! 0:2!
Р. Квайсон
Пас отдал
А. Максим
31'
ГОЛ! 0:1!
А. Максим
28'
Желтая карточка
А. Максим
3'
Красная карточка
М. Ниахате
Начало матча
Статистика матча Эрцгебирге - Майнц
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 38 тур
Швайнфурт 05
2 : 4
16.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
0 : 0
08.05.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ингольштадт
3 : 5
03.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 35 тур
Эрцгебирге
2 : 2
25.04.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 34 тур
Штутгарт II
2 : 2
19.04.2026
Эрцгебирге
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
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