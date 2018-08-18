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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - АДО Ден Хааг
Хераклес - АДО Ден Хааг: обзор матча 18 августа 2018
Хераклес
18.08.2018, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 2 тур
4 : 2
Завершен
АДО Ден Хааг
38'
Т. Брёкерс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хераклес - АДО Ден Хааг
90'
+2
Желтая карточка
М. Лоренцен
73'
Желтая карточка
В. Канон
45'
+1
Желтая карточка
Т. Бегелсдейк
38'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Т. Брёкерс
Начало матча
Статистика матча Хераклес - АДО Ден Хааг
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Телстар
2 : 2
11.10.2026
АДО Ден Хааг
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
Новости команд
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Хераклес
АДО Ден Хааг
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
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