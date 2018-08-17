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Расписание матчей
Германия. Кубок
Веен - Санкт-Паули
Веен - Санкт-Паули: обзор матча 17 августа 2018
Веен
17.08.2018, пятница, 21:45
Германия. Кубок, 1/32 финала
3 : 2
Завершен
Санкт-Паули
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Веен - Санкт-Паули
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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- : -
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