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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Канзаc Сити
Лос-Анджелес - Канзаc Сити: обзор матча 12 августа 2018
Лос-Анджелес
12.08.2018, воскресенье, 05:30
США. МЛС, Общий этап
0 : 2
Завершен
Канзаc Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес - Канзаc Сити
72'
Желтая карточка
Г. Зуси
70'
Желтая карточка
Р. Эспиноза
Желтая карточка
Л. Нгюйен
36'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
21
Данило Силва
ЦЗ
11
Аарон Ковар
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
24
Ли Нгюйен
ЦП
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
11
Марко Уренья
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Канзаc Сити
29
Тимоти Мелия
ВР
15
Сет Синович
ЦЗ
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
3
Айк Опара
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
8
Грэм Зуси
ЦП
Главный тренер
Питер Вермес
Лос-Анджелес
1
Тайлер Миллер
ВР
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
10
Карлос Вела
ЦФ
Канзаc Сити
77
Джонни Расселл
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
1-5-1
21
Данило Силва
6
Орта
24
Нгюйен
10
Фейлхабер
8
Моутинью
11
Ковар
11
Уренья
3-3
29
Мелия
15
Синович
5
Бислер
3
Опара
15
Эспиноза
21
Гутьеррес
8
Зуси
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Канзаc Сити
1
Тайлер Миллер
ВР
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
77
Джонни Расселл
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
1
Тайлер Миллер
ВР
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
10
Карлос Вела
ЦФ
Остались в запасе
77
Джонни Расселл
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Лос-Анджелес - Канзаc Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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