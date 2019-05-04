Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Боруссия Д
Вердер - Боруссия Д: обзор матча 04 мая 2019
Вердер
04.05.2019, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
2 : 2
Завершен
Боруссия Д
70'
К. Мевальд
75'
К. Писарро
6'
К. Пулишич
41'
П. Алькасер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Боруссия Д
80'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
ГОЛ! 2:2!
К. Писарро
Пас отдал
Л. Аугустинссон
75'
ГОЛ! 1:2!
К. Мевальд
Пас отдал
М. Рашица
70'
41'
ГОЛ! 0:2!
П. Алькасер
Желтая карточка
М. Фридль
39'
Желтая карточка
Д. Классен
33'
6'
ГОЛ! 0:1!
К. Пулишич
Пас отдал
Т. Делэни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Юя Осако
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
27
Томас Делэни
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
27
Марио Гетце
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
8
Кевин Мевальд
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
81
Махмуд Дауд
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
4-2-2-2
1
Павленка
6
Аугустинссон
4
Лангкамп
32
Фридль
13
Велькович
8
Эггештайн
8
Шахин
18
Классен
7
Рашица
10
Крузе
10
Осако
3-2-1-3-1
1
Бюрки
22
Диалло
25
Аканджи
22
Геррейру
5
Вайгль
27
Делэни
28
Витсель
11
Пулишич
27
Гетце
19
Санчо
9
Алькасер
Остались в запасе
Вердер
Боруссия Д
1
Стефанос Капино
ВР
8
Кевин Мевальд
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
8
Кевин Мевальд
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Вердер - Боруссия Д
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Вердер
Боруссия Д
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:08
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
09:39
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
09:39
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:08
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+