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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Шальке-04
Боруссия Д - Шальке-04: обзор матча 27 апреля 2019
Боруссия Д
27.04.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
2 : 4
Завершен
Шальке-04
14'
М. Гетце
84'
А. Витсель
18'
Д. Калиджиури (П)
28'
С. Сане
62'
Д. Калиджиури
86'
Б. Эмболо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Шальке-04
89'
Желтая карточка
С. Руди
89'
Желтая карточка
О. Маскарель
86'
ГОЛ! 2:4!
Б. Эмболо
Пас отдал
Б. Очипка
ГОЛ! 2:3!
А. Витсель
Пас отдал
Я. Брун-Ларсен
84'
72'
Желтая карточка
У. МакКенни
Красная карточка
М. Вольф
65'
62'
ГОЛ! 1:3!
Д. Калиджиури
Красная карточка
М. Ройс
60'
45'
+3
Желтая карточка
Б. Эмболо
36'
Желтая карточка
С. Сердар
34'
Желтая карточка
Д. Калиджиури
28'
ГОЛ! 1:2!
С. Сане
Пас отдал
Д. Калиджиури
18'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Калиджиури
ГОЛ! 1:0!
М. Гетце
Пас отдал
Д. Санчо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
5
Юлиан Вайгль
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
27
Марио Гетце
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
81
Махмуд Дауд
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
77
Амин Арит
АП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
4-2-1-3
1
Бюрки
22
Геррейру
22
Диалло
25
Аканджи
27
Вольф
27
Делэни
5
Вайгль
28
Витсель
18
Ройс
27
Гетце
19
Санчо
3-2-2-1-2
1
Нюбель
22
Настасич
26
Сане
5
Очипка
8
Маскарель
21
Стамбули
8
Сердар
22
МакКенни
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
7
Эмболо
Остались в запасе
Боруссия Д
Шальке-04
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
1
Ральф Ферманн
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
77
Амин Арит
АП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
77
Амин Арит
АП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Боруссия Д - Шальке-04
2
6
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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