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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Вердер
Боруссия М - Вердер: обзор матча 07 апреля 2019
Боруссия М
07.04.2019, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Вердер
49'
Ф. Нойхаус
79'
Д. Классен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Вердер
79'
ГОЛ! 1:1!
Д. Классен
Пас отдал
Ю. Осако
71'
Желтая карточка
Н. Мойсандер
Желтая карточка
Д. Закария
58'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Нойхаус
Пас отдал
Н. Эльведи
49'
40'
Желтая карточка
Л. Аугустинссон
Желтая карточка
К. Крамер
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
2-3-1-2-2
1
Зоммер
30
Эльведи
28
Гинтер
6
Закария
5
Штробль
23
Крамер
10
Нойхаус
9
Азар
7
Херрманн
14
Плеа
11
Раффаэл
4-2-2-2
1
Павленка
23
Гебре Селасси
4
Мойсандер
4
Лангкамп
6
Аугустинссон
8
Шахин
8
Эггештайн
7
Рашица
18
Классен
19
Эггештайн
10
Крузе
Остались в запасе
Боруссия М
Вердер
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Даниэль Тиун
Статистика матча Боруссия М - Вердер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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