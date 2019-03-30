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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Боруссия М
Фортуна - Боруссия М: обзор матча 30 марта 2019
Фортуна
30.03.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
3 : 1
Завершен
Боруссия М
6'
Р. Хеннингс
12'
К. Штегер
16'
Р. Хеннингс
83'
Д. Закария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Боруссия М
Желтая карточка
А. Хоффманн
90'
+1
83'
ГОЛ! 3:1!
Д. Закария
79'
Желтая карточка
Т. Штробль
58'
Желтая карточка
А. Плеа
39'
Желтая карточка
Ф. Нойхаус
Желтая карточка
М. Зуттнер
26'
ГОЛ! 3:0!
Р. Хеннингс
Пас отдал
Б. Раман
16'
ГОЛ! 2:0!
К. Штегер
Пас отдал
Б. Раман
12'
ГОЛ! 1:0!
Р. Хеннингс
Пас отдал
Б. Раман
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
13
Адам Бодзек
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
14
Бенито Раман
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Фортуна
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Ренсинг
23
Айхан
35
Камински
25
Циммерманн
17
Гисельман
29
Зуттнер
13
Бодзек
7
Финк
7
Штегер
10
Хеннингс
14
Раман
3-1-2-3-1
1
Зоммер
30
Эльведи
28
Гинтер
17
Вендт
5
Штробль
10
Нойхаус
19
Джонсон
7
Хофманн
13
Штиндль
9
Азар
14
Плеа
Остались в запасе
Фортуна
Боруссия М
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
6
Денис Закария
ОП
5
Михаэль Ланг
ПЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Остались в запасе
6
Денис Закария
ОП
5
Михаэль Ланг
ПЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Фортуна - Боруссия М
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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