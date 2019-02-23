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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Герта
Бавария - Герта: обзор матча 23 февраля 2019
Бавария
23.02.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Герта
62'
Х. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Герта
Желтая карточка
Х. Родригес
90'
+1
84'
Красная карточка
К. Рекик
ГОЛ! 1:0!
Х. Мартинес
Пас отдал
Х. Родригес
62'
Желтая карточка
Й. Киммих
51'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
7
Франк Рибери
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
8
Марко Груйич
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
4
Флориан Бак
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
10
Пал Дардаи
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Нойер
25
Зюле
17
Боатенг
5
Алаба
6
Киммих
88
Мартинес
7
Рибери
27
Горецка
23
Родригес
7
Гнабри
9
Левандовски
3-4-1-2
22
Ярстейн
28
Лустенбергер
4
Штарк
4
Рекик
19
Лазаро
10
Майер
8
Груйич
7
Миттельштадт
8
Дуда
9
Зелке
8
Калу
Остались в запасе
Бавария
Герта
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
1
Томас Крафт
ВР
4
Флориан Бак
ЦЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
10
Пал Дардаи
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
1
Томас Крафт
ВР
4
Флориан Бак
ЦЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
10
Пал Дардаи
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Бавария - Герта
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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