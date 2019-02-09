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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Герта
Боруссия М - Герта: обзор матча 09 февраля 2019
Боруссия М
09.02.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
0 : 3
Завершен
Герта
30'
С. Калу
56'
О. Дуда
76'
Д. Зелке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Герта
76'
ГОЛ! 0:3!
Д. Зелке
Пас отдал
О. Дуда
64'
Желтая карточка
Д. Торунарига
56'
ГОЛ! 0:2!
О. Дуда
Пас отдал
Д. Зелке
30'
ГОЛ! 0:1!
С. Калу
Пас отдал
М. Груйич
7'
Желтая карточка
М. Груйич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
9
Дави Зелке
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
10
Пал Дардаи
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Зоммер
17
Вендт
30
Эльведи
28
Гинтер
5
Ланг
5
Штробль
10
Нойхаус
9
Азар
13
Штиндль
7
Хофманн
14
Плеа
3-3-1-2
22
Ярстейн
4
Рекик
33
Торунарига
4
Штарк
24
Клюнтер
8
Груйич
7
Миттельштадт
8
Дуда
8
Калу
9
Зелке
Остались в запасе
Боруссия М
Герта
16
Ибрахима Траоре
ПВ
6
Денис Закария
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
10
Пал Дардаи
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
6
Денис Закария
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
10
Пал Дардаи
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Боруссия М - Герта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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