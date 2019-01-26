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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Аугсбург
Боруссия М - Аугсбург: обзор матча 26 января 2019
Боруссия М
26.01.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Аугсбург
78'
О. Вендт
90+3'
П. Херрманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Аугсбург
ГОЛ! 2:0!
П. Херрманн
Пас отдал
Л. Штиндль
90'
+3
Желтая карточка
М. Кюизанс
90'
+1
88'
Желтая карточка
К. Стафилидис
ГОЛ! 1:0!
О. Вендт
78'
58'
Желтая карточка
А. Хан
Желтая карточка
Я. Зоммер
57'
33'
Желтая карточка
К. Дансо
25'
Желтая карточка
Р. Хедира
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Аугсбург
1
Грегор Кобель
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
10
Даниэль Байер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
5
Марко Рихтер
ПВ
20
Феликс Гетце
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Зоммер
17
Вендт
30
Эльведи
28
Гинтер
5
Ланг
5
Штробль
10
Нойхаус
16
Траоре
13
Штиндль
7
Хофманн
14
Плеа
3-3-2-1-1
1
Кобель
30
Макс
4
Дансо
13
Хинтереггер
7
Шмид
8
Хедира
3
Стафилидис
10
Байер
30
Моравек
28
Хан
27
Финнбогасон
Остались в запасе
Боруссия М
Аугсбург
6
Денис Закария
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
39
Георг Тигль
ПЗ
5
Марко Рихтер
ПВ
16
Андреас Люте
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
20
Феликс Гетце
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
6
Денис Закария
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Остались в запасе
39
Георг Тигль
ПЗ
5
Марко Рихтер
ПВ
16
Андреас Люте
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
20
Феликс Гетце
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Боруссия М - Аугсбург
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
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