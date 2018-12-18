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Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Боруссия Д
Фортуна - Боруссия Д: обзор матча 18 декабря 2018
Фортуна
18.12.2018, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия Д
22'
Д. Лукебакио
56'
Ж. Циммер
81'
П. Алькасер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Боруссия Д
90'
+2
Желтая карточка
Л. Пищек
Замена
Р. Хеннингс
️️️️
Д. Лукебакио
88'
Замена
Б. Раман
️️️️
Т. Усами
87'
81'
ГОЛ! 2:1!
П. Алькасер
Пас отдал
Л. Пищек
Желтая карточка
К. Штегер
74'
Замена
А. Бодзек
️️️️
М. Соботтка
70'
62'
Желтая карточка
К. Пулишич
61'
Замена
П. Алькасер
️️️️
Т. Делэни
60'
Замена
Д. Санчо
️️️️
Я. Брун-Ларсен
ГОЛ! 2:0!
Ж. Циммер
Пас отдал
Т. Усами
56'
46'
Замена
О. Топрак
️️️️
М. Аканджи
ГОЛ! 1:0!
Д. Лукебакио
Пас отдал
К. Штегер
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
27
Марио Гетце
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Фортуна
32
Робин Бормут
ЦЗ
13
Адам Бодзек
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
3-2-3-2
1
Ренсинг
8
Циммер
23
Айхан
35
Камински
17
Гисельман
25
Циммерманн
31
Соботтка
33
Усами
7
Финк
7
Штегер
14
Лукебакио
4-1-1-3-1
1
Бюрки
26
Пищек
25
Аканджи
22
Диалло
29
Шмельцер
27
Делэни
28
Витсель
11
Пулишич
27
Гетце
7
Брун-Ларсен
18
Ройс
33
Усами
14
Раман
14
Раман
33
Усами
31
Соботтка
13
Бодзек
13
Бодзек
31
Соботтка
14
Лукебакио
10
Хеннингс
10
Хеннингс
14
Лукебакио
7
Брун-Ларсен
19
Санчо
19
Санчо
7
Брун-Ларсен
25
Аканджи
21
Топрак
21
Топрак
25
Аканджи
27
Делэни
9
Алькасер
9
Алькасер
27
Делэни
Остались в запасе
Фортуна
Боруссия Д
32
Робин Бормут
ЦЗ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
32
Робин Бормут
ЦЗ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
Главный тренер
Маркус Анфанг
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Фортуна - Боруссия Д
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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