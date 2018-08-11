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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Аланьяспор
Сивасспор - Аланьяспор: обзор матча 11 августа 2018
Сивасспор
11.08.2018, суббота, 19:30
Турция. Суперлига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Аланьяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Аланьяспор
63'
Желтая карточка
Ф. Н'Сакаля
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
5
Дуглас
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Аланьяспор
2
Байано
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
5
Исаак Сакей
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
10
Джалма
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Сивасспор
1
Серхио Рочет
ВР
82
Айдын Карабулут
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Аланьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
3-1-2
5
Дуглас
12
Меджани
3
Чифтци
37
Рыбалка
2
Коне
70
Робиньо
3-1-2-1
2
Байано
21
Н'Сакаля
33
Цавеллас
6
Аугусто
5
Сакей
19
Вильяфаньес
10
Джалма
Остались в запасе
Сивасспор
Аланьяспор
1
Серхио Рочет
ВР
82
Айдын Карабулут
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
86
Юфук Чейлан
ВР
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
1
Серхио Рочет
ВР
82
Айдын Карабулут
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Остались в запасе
86
Юфук Чейлан
ВР
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
Главный тренер
Сервет Четин
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Сивасспор - Аланьяспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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