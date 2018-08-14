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Лига чемпионов 2026/2027
Фенербахче - Бенфика
Фенербахче - Бенфика: обзор матча 14 августа 2018
Фенербахче
14.08.2018, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Бенфика
45+1'
А. Потук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Бенфика
Желтая карточка
Ш. Озбайраклы
90'
83'
Желтая карточка
Пицци
63'
Желтая карточка
Р. Диаш
56'
Желтая карточка
Э. Сальвио
53'
Желтая карточка
О. Влаходимос
ГОЛ! 1:0!
А. Потук
Пас отдал
Х. Али Калдырым
45'
+1
Желтая карточка
Э. Эльмас
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
5
Мехмет Топал
ЦП
7
Эльйиф Эльмас
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
20
Жулиано
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
15
Любомир Фейса
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
21
Пицци
АП
15
Николас Кастильо
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Фенербахче
13
Идрисс Камени
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
8
Набиль Дирар
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Бенфика
99
Миле Свилар
ВР
22
Андреас Самарис
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
3-1-3-3
1
Демирель
37
Шкртел
33
Али Калдырым
22
Исла
33
Нойштедтер
5
Топал
7
Эльмас
4
Потук
24
Айю
28
Вальбуэна
20
Жулиано
4-2-1-2
1
Влаходимос
34
Алмейда
3
Диаш
33
Жардел
22
Гримальдо
15
Фейса
11
Сальвио
21
Пицци
10
Серви
15
Кастильо
Остались в запасе
Фенербахче
Бенфика
13
Идрисс Камени
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
8
Набиль Дирар
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
99
Миле Свилар
ВР
22
Андреас Самарис
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
8
Набиль Дирар
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
22
Андреас Самарис
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Фенербахче - Бенфика
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
1 : 1
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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