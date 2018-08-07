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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Фенербахче
Бенфика - Фенербахче: обзор матча 07 августа 2018
Бенфика
07.08.2018, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Фенербахче
69'
Ф. Серви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Фенербахче
90'
+1
Желтая карточка
Э. Эльмас
82'
Желтая карточка
М. Экичи
Желтая карточка
А. Гримальдо
79'
78'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
ГОЛ! 1:0!
Ф. Серви
Пас отдал
Э. Сальвио
69'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
33
Жардел
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
21
Пицци
АП
10
Франко Серви
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
7
Эльйиф Эльмас
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
20
Жулиано
АП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Бенфика
99
Миле Свилар
ВР
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
15
Николас Кастильо
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Фенербахче
13
Идрисс Камени
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
88
Йигитан Гювели
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-2-1-2
1
Влаходимос
22
Гримальдо
3
Диаш
34
Алмейда
33
Жардел
11
Сальвио
15
Фейса
21
Пицци
14
Феррейра
10
Серви
3-1-4-2
1
Демирель
22
Исла
37
Шкртел
33
Али Калдырым
33
Нойштедтер
5
Топал
8
Дирар
4
Потук
7
Эльмас
28
Вальбуэна
20
Жулиано
Остались в запасе
Бенфика
Фенербахче
99
Миле Свилар
ВР
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
15
Николас Кастильо
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
13
Идрисс Камени
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
88
Йигитан Гювели
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
15
Николас Кастильо
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
88
Йигитан Гювели
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Бенфика - Фенербахче
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
1 : 1
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
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