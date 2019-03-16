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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Сампдория
Сассуоло - Сампдория: обзор матча 16 марта 2019
Сассуоло
16.03.2019, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
3 : 5
Завершен
Сампдория
38'
Ж. Бога
63'
А. Дункан
90+2'
Х. Бабакар
15'
Г. Дефрель
36'
Ф. Квальярелла
39'
К. Линетти
46'
Д. Прат
72'
М. Габбиадини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Сампдория
ГОЛ! 3:5!
Х. Бабакар
90'
+2
72'
ГОЛ! 2:5!
М. Габбиадини
Пас отдал
К. Линетти
ГОЛ! 2:4!
А. Дункан
Пас отдал
Ж. Бога
63'
48'
Желтая карточка
М. Габбиадини
46'
ГОЛ! 1:4!
Д. Прат
Пас отдал
Н. Мурру
Желтая карточка
А. Дункан
45'
+5
39'
ГОЛ! 1:3!
К. Линетти
Пас отдал
Г. Дефрель
ГОЛ! 1:2!
Ж. Бога
Пас отдал
П. Лирола
38'
36'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Квальярелла
15'
ГОЛ! 0:1!
Г. Дефрель
Пас отдал
Ф. Квальярелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
13
Жереми Бога
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Сампдория
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Джакопо Сала
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
4-2-3-1
47
Консильи
13
Пелузо
67
Феррари
28
Демирал
14
Лирола
32
Дункан
8
Сенси
13
Бога
31
Джуричич
94
Берарди
29
Ди Франческо
4-3-3
25
Аудеро
18
Берешиньски
25
Колли
2
Андерсен
29
Мурру
8
Экдаль
17
Линетти
26
Прат
92
Дефрель
27
Квальярелла
11
Габбиадини
Остались в запасе
Сассуоло
Сампдория
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
7
Джакопо Сала
ЦП
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
Остались в запасе
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Сассуоло - Сампдория
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
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