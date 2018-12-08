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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Сампдория
Лацио - Сампдория: обзор матча 08 декабря 2018
Лацио
08.12.2018, суббота, 22:30
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 2
Завершен
Сампдория
79'
Ф. Ачерби
90+6'
Ч. Иммобиле (П)
21'
Ф. Квальярелла
90+9'
Р. Сапонара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Сампдория
90'
+11
Желтая карточка
Р. Сапонара
90'
+9
ГОЛ! 2:2!
Р. Сапонара
Пас отдал
Д. Ковнацки
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ч. Иммобиле
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Й. Андерсен
90'
+2
Вторая желтая
Б. Берешиньски
90'
Желтая карточка
К. Линетти
82'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Г. Рамирес
ГОЛ! 1:1!
Ф. Ачерби
Пас отдал
М. Пароло
79'
Замена
Л. Альберто
️️️️
Уоллес
76'
70'
Замена
Я. Янкто
️️️️
Д. Прат
Желтая карточка
Уоллес
69'
66'
Замена
Д. Ковнацки
️️️️
Д. Капрари
57'
Желтая карточка
Э. Аудеро
Замена
Д. Катальди
️️️️
Ф. Кайседо
53'
Замена
Х. Корреа
️️️️
М. Бадель
52'
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
45'
40'
Желтая карточка
Б. Берешиньски
21'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
Н. Мурру
Желтая карточка
Ф. Кайседо
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
47
Милан Бадель
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Сампдория
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Джакопо Сала
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
4-4-2
1
Стракоша
4
Патрик
13
Уоллес
15
Ачерби
26
Раду
19
Лулич
16
Пароло
20
Милинкович-Савич
47
Бадель
9
Иммобиле
10
Кайседо
4-3-1-2
25
Аудеро
25
Колли
2
Андерсен
18
Берешиньски
29
Мурру
8
Экдаль
17
Линетти
26
Прат
11
Рамирес
27
Квальярелла
10
Капрари
10
Кайседо
32
Катальди
32
Катальди
10
Кайседо
13
Уоллес
18
Альберто
18
Альберто
13
Уоллес
47
Бадель
32
Корреа
32
Корреа
47
Бадель
26
Прат
21
Янкто
21
Янкто
26
Прат
11
Рамирес
17
Сапонара
17
Сапонара
11
Рамирес
10
Капрари
9
Ковнацки
9
Ковнацки
10
Капрари
Остались в запасе
Лацио
Сампдория
1
Силвио Прото
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
23
Валон Бериша
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
7
Джакопо Сала
ЦП
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Остались в запасе
1
Силвио Прото
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
23
Валон Бериша
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Лацио - Сампдория
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
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