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Судьи
Главный судья:
Роберт Джонс

Мидлсбро - Шеффилд Юнайтед

07.08.2018, Вторник, 21:45 мск Миддлсбро, стадион Риверсайд Англия. Чемпионшип, 4 тур Мидлсбро - Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
42 тур
10 апреля, вторник 21:45 Шеффилд Юнайтед 2:1 Мидлсбро
2 тур
12 августа, суббота 19:30 Мидлсбро 1:0 Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
40 тур
9 апреля, суббота 18:00 Шеффилд Юнайтед 1:2 Мидлсбро
3 тур
22 августа, воскресенье 16:15 Мидлсбро 1:0 Шеффилд Юнайтед
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
26 тур
16 января, суббота 18:00 Шеффилд Юнайтед 1:0 Мидлсбро
1 тур
7 августа, пятница 00:00 Мидлсбро 0:0 Шеффилд Юнайтед
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Норвич Сити 46 27 13 6 93:57 +36 94
2. Шеффилд Юнайтед 46 26 11 9 78:41 +37 89
3. Лидс 46 25 8 13 73:50 +23 83
4. Вест Бромвич 46 23 11 12 87:62 +25 80
5. Астон Вилла 46 20 16 10 82:61 +21 76
6. Дерби Каунти 46 20 14 12 69:54 +15 74
7. Мидлсбро 46 20 13 13 49:41 +8 73
8. Бристоль Сити 46 19 13 14 59:53 +6 70
9. Ноттингем Форест 46 17 15 14 61:54 +7 66
10. Суонси 46 18 11 17 65:62 +3 65
11. Брентфорд 46 17 13 16 73:59 +14 64
12. Шеффилд Уэнсдэй 46 16 16 14 60:62 -2 64
13. Халл Сити 46 17 11 18 66:68 -2 62
14. Бирмингем 46 14 19 13 64:58 +6 61
15. Престон 46 16 13 17 67:67 0 61
16. Блэкберн 46 16 12 18 64:69 -5 60
17. Сток Сити 46 11 22 13 45:52 -7 55
18. Уиган 46 13 13 20 51:64 -13 52
19. КПР 46 14 9 23 53:71 -18 51
20. Рединг 46 10 17 19 49:66 -17 47
21. Миллуолл 46 10 14 22 48:64 -16 44
22. Ротерхэм 46 8 16 22 52:83 -31 40
23. Болтон 46 8 8 30 29:78 -49 32
24. Ипсвич 46 5 16 25 36:77 -41 31
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