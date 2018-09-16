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Реал Сосьедад - Барселона

15.09.2018, Суббота, 17:15 мск Сан-Себастьян, стадион Реале Арена Трансляция: Матч! Футбол 3 Испания. Примера, 4 тур Реал Сосьедад - Барселона
Испания. Примера (2017/2018)
38 тур
20 мая, воскресенье 21:45 Барселона 1:0 Реал Сосьедад
19 тур
14 января, воскресенье 22:45 Реал Сосьедад 2:4 Барселона
Испания. Примера (2016/2017)
32 тур
15 апреля, суббота 21:45 Барселона 3:2 Реал Сосьедад
13 тур
27 ноября, воскресенье 22:45 Реал Сосьедад 1:1 Барселона
Испания. Кубок (2016/2017)
1/4 финала
ответный матч		 26 января, четверг 23:15 Барселона 5:2 Реал Сосьедад
Испания. Кубок (2016/2017)
1/4 финала
первый матч		 19 января, четверг 23:15 Реал Сосьедад 0:1 Барселона
Испания. Примера (2015/2016)
32 тур
9 апреля, суббота 21:30 Реал Сосьедад 1:0 Барселона
13 тур
28 ноября, суббота 18:00 Барселона 4:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2014/2015)
36 тур
9 мая, суббота 19:00 Барселона 2:0 Реал Сосьедад
17 тур
4 января, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 1:0 Барселона
Испания. Примера (2013/2014)
25 тур
22 февраля, суббота 23:00 Реал Сосьедад 3:1 Барселона
6 тур
24 сентября, вторник 22:00 Барселона 4:1 Реал Сосьедад
Испания. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
ответный матч		 13 февраля, четверг 01:00 Реал Сосьедад 1:1 Барселона
Испания. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
первый матч		 6 февраля, четверг 01:00 Барселона 2:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2012/2013)
20 тур
19 января, суббота 21:00 Реал Сосьедад 3:2 Барселона
1 тур
19 августа, воскресенье 23:00 Барселона 5:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2011/2012)
22 тур
5 февраля, воскресенье 01:00 Барселона 2:1 Реал Сосьедад
3 тур
10 сентября, суббота 20:00 Реал Сосьедад 2:2 Барселона
Испания. Примера (2010/2011)
34 тур
30 апреля, суббота 22:00 Реал Сосьедад 2:1 Барселона
15 тур
12 декабря, воскресенье 23:00 Барселона 5:0 Реал Сосьедад
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 26 9 3 90:36 +54 87
2. Атлетико М 38 22 10 6 55:29 +26 76
3. Реал 38 21 5 12 63:46 +17 68
4. Валенсия 38 15 16 7 51:35 +16 61
5. Хетафе 38 15 14 9 48:35 +13 59
6. Севилья 38 17 8 13 62:47 +15 59
7. Эспаньол 38 14 11 13 48:50 -2 53
8. Атлетик Б 38 13 14 11 41:45 -4 53
9. Реал Сосьедад 38 13 11 14 45:46 -1 50
10. Бетис 38 14 8 16 44:52 -8 50
11. Алавес 38 13 11 14 39:50 -11 50
12. Эйбар 38 11 14 13 46:50 -4 47
13. Леганес 38 11 12 15 37:43 -6 45
14. Вильярреал 38 10 14 14 49:52 -3 44
15. Леванте 38 11 11 16 59:66 -7 44
16. Вальядолид 38 10 11 17 32:51 -19 41
17. Сельта 38 10 11 17 53:62 -9 41
18. Жирона 38 9 10 19 37:53 -16 37
19. Уэска 38 7 12 19 43:65 -22 33
20. Райо Вальекано 38 8 8 22 41:70 -29 32
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    Рейтинг: +14407

    Skull_Boy 15 сентября 2018, 18:43

    Эй придурки с Бомбардира счет так то 1-2

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