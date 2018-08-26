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Материалы

Эспаньол - Валенсия

26.08.2018, Воскресенье, 19:15 мск Барселона, стадион Корнелья-Эль Прат Трансляция: Матч! Футбол 3 Испания. Примера, 2 тур Эспаньол - Валенсия
Испания. Примера (2017/2018)
31 тур
8 апреля, воскресенье 21:45 Валенсия 1:0 Эспаньол
12 тур
19 ноября, воскресенье 18:15 Эспаньол 0:2 Валенсия
Испания. Примера (2016/2017)
37 тур
13 мая, суббота 17:00 Эспаньол 0:1 Валенсия
18 тур
15 января, воскресенье 14:00 Валенсия 2:1 Эспаньол
Испания. Примера (2015/2016)
24 тур
13 февраля, суббота 22:30 Валенсия 2:1 Эспаньол
5 тур
22 сентября, вторник 21:00 Эспаньол 1:0 Валенсия
Испания. Примера (2014/2015)
22 тур
8 февраля, воскресенье 21:00 Эспаньол 1:2 Валенсия
3 тур
14 сентября, воскресенье 19:00 Валенсия 3:1 Эспаньол
Испания. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
ответный матч		 13 января, вторник 22:00 Эспаньол 2:0 Валенсия
Испания. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
первый матч		 7 января, среда 23:59 Валенсия 2:1 Эспаньол
Испания. Примера (2013/2014)
21 тур
25 января, суббота 23:00 Валенсия 2:2 Эспаньол
2 тур
24 августа, суббота 23:00 Эспаньол 3:1 Валенсия
Испания. Примера (2012/2013)
31 тур
13 апреля, суббота 22:00 Эспаньол 3:3 Валенсия
12 тур
17 ноября, суббота 21:00 Валенсия 2:1 Эспаньол
Испания. Примера (2011/2012)
34 тур
15 апреля, воскресенье 14:00 Эспаньол 4:0 Валенсия
15 тур
4 декабря, воскресенье 01:00 Валенсия 2:1 Эспаньол
Испания. Примера (2010/2011)
36 тур
11 мая, среда 23:00 Эспаньол 2:2 Валенсия
17 тур
2 января, воскресенье 23:55 Валенсия 2:1 Эспаньол
Испания. Примера (2009/2010)
35 тур
1 мая, суббота 22:00 Эспаньол 0:2 Валенсия
16 тур
2 января, суббота 20:00 Валенсия 1:0 Эспаньол
Испания. Примера (2008/2009)
34 тур
3 мая, воскресенье 21:00 Эспаньол 3:0 Валенсия
15 тур
13 декабря, суббота 22:00 Валенсия 2:1 Эспаньол
Испания. Примера (2007/2008)
26 тур
1 марта, суббота 23:55 Эспаньол 2:0 Валенсия
7 тур
6 октября, суббота 23:55 Валенсия 1:2 Эспаньол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 26 9 3 90:36 +54 87
2. Атлетико М 38 22 10 6 55:29 +26 76
3. Реал 38 21 5 12 63:46 +17 68
4. Валенсия 38 15 16 7 51:35 +16 61
5. Хетафе 38 15 14 9 48:35 +13 59
6. Севилья 38 17 8 13 62:47 +15 59
7. Эспаньол 38 14 11 13 48:50 -2 53
8. Атлетик Б 38 13 14 11 41:45 -4 53
9. Реал Сосьедад 38 13 11 14 45:46 -1 50
10. Бетис 38 14 8 16 44:52 -8 50
11. Алавес 38 13 11 14 39:50 -11 50
12. Эйбар 38 11 14 13 46:50 -4 47
13. Леганес 38 11 12 15 37:43 -6 45
14. Вильярреал 38 10 14 14 49:52 -3 44
15. Леванте 38 11 11 16 59:66 -7 44
16. Вальядолид 38 10 11 17 32:51 -19 41
17. Сельта 38 10 11 17 53:62 -9 41
18. Жирона 38 9 10 19 37:53 -16 37
19. Уэска 38 7 12 19 43:65 -22 33
20. Райо Вальекано 38 8 8 22 41:70 -29 32
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    Рейтинг: +13

    Sufa 26 августа 2018, 06:40

    Совершенно равные команды в таблице, но Валенсия сильнее духом и игрой!)

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