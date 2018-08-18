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Судьи
Главный судья:
Лука Банти (Ливорно)
Материалы

Лацио - Наполи

18.08.2018, Суббота, 21:30 мск Рим, стадион Олимпико Трансляция: Матч! Футбол 1 Италия. Серия А, 1 тур Лацио - Наполи
Италия. Серия А (2017/2018)
24 тур
10 февраля, суббота 22:45 Наполи 4:1 Лацио
5 тур
20 сентября, среда 21:45 Лацио 1:4 Наполи
Италия. Серия А (2016/2017)
31 тур
9 апреля, воскресенье 21:45 Лацио 0:3 Наполи
12 тур
5 ноября, суббота 22:45 Наполи 1:1 Лацио
Италия. Серия А (2015/2016)
23 тур
3 февраля, среда 22:45 Лацио 0:2 Наполи
4 тур
20 сентября, воскресенье 21:45 Наполи 5:0 Лацио
Италия. Серия А (2014/2015)
38 тур
31 мая, воскресенье 21:45 Наполи 2:4 Лацио
19 тур
18 января, воскресенье 14:30 Лацио 0:1 Наполи
Италия. Кубок (2014/2015)
1/2 финала
ответный матч		 8 апреля, среда 21:45 Наполи 0:1 Лацио
Италия. Кубок (2014/2015)
1/2 финала
первый матч		 4 марта, среда 22:45 Лацио 1:1 Наполи
Италия. Серия А (2013/2014)
33 тур
13 апреля, воскресенье 17:00 Наполи 4:2 Лацио
14 тур
2 декабря, понедельник 23:59 Лацио 2:4 Наполи
Италия. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
29 января, среда 23:45 Наполи 1:0 Лацио
Италия. Серия А (2012/2013)
24 тур
9 февраля, суббота 23:45 Лацио 1:1 Наполи
5 тур
26 сентября, среда 22:45 Наполи 3:0 Лацио
Италия. Серия А (2011/2012)
31 тур
7 апреля, суббота 23:00 Лацио 3:1 Наполи
12 тур
19 ноября, суббота 23:45 Наполи 0:0 Лацио
Италия. Серия А (2010/2011)
31 тур
3 апреля, воскресенье 14:30 Наполи 4:3 Лацио
12 тур
14 ноября, воскресенье 14:30 Лацио 2:0 Наполи
Италия. Серия А (2009/2010)
32 тур
3 апреля, суббота 17:00 Лацио 1:1 Наполи
13 тур
22 ноября, воскресенье 17:00 Наполи 0:0 Лацио
Италия. Серия А (2008/2009)
27 тур
8 марта, воскресенье 17:00 Наполи 0:2 Лацио
8 тур
26 октября, воскресенье 17:00 Лацио 0:1 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
38 тур
18 мая, воскресенье 17:00 Лацио 2:1 Наполи
19 тур
20 января, воскресенье 17:00 Наполи 2:2 Лацио
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 28 6 4 70:30 +40 90
2. Наполи 38 24 7 7 74:36 +38 79
3. Аталанта 38 20 9 9 77:46 +31 69
4. Интер 38 20 9 9 57:33 +24 69
5. Милан 38 19 11 8 55:36 +19 68
6. Рома 38 18 12 8 66:48 +18 66
7. Торино 38 16 15 7 52:37 +15 63
8. Лацио 38 17 8 13 56:46 +10 59
9. Сампдория 38 15 8 15 60:51 +9 53
10. Болонья 38 11 11 16 48:56 -8 44
11. Сассуоло 38 9 16 13 53:60 -7 43
12. Удинезе 38 11 10 17 39:53 -14 43
13. СПАЛ 38 11 9 18 44:56 -12 42
14. Фиорентина 38 8 17 13 47:45 +2 41
15. Кальяри 38 10 11 17 36:54 -18 41
16. Парма 38 10 11 17 41:61 -20 41
17. Дженоа 38 8 14 16 39:57 -18 38
18. Эмполи 38 10 8 20 51:70 -19 38
19. Фрозиноне 38 5 10 23 29:69 -40 25
20. Кьево * 38 2 14 22 25:75 -50 17
* - Кьево: снято 3
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