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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Химки-М - Химик-Арсенал
Химки-М - Химик-Арсенал: обзор матча 26 июля 2018
Химки-М
26.07.2018, четверг, 15:00
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 2 тур
1 : 4
Завершен
Химик-Арсенал
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Химки-М - Химик-Арсенал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Химки-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Химки-М
0 : 0
11.10.2025
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Арсенал-2
0 : 0
04.10.2025
Химки-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
1 : 2
03.11.2024
Химки-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Химки-М
0 : 2
28.10.2024
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Космос
1 : 1
20.10.2024
Химки-М
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Группа 3, 7 тур
Химик-Арсенал
3 : 1
20.09.2020
Строгино
Россия. ПФЛ. Группа 3, 6 тур
Салют
0 : 0
12.09.2020
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Группа 3, 5 тур
Химик-Арсенал
3 : 1
06.09.2020
Красное Знамя
Россия. ПФЛ. Группа 3, 4 тур
Факел-М
0 : 2
29.08.2020
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Группа 3, 3 тур
Химик-Арсенал
1 : 0
23.08.2020
Калуга
Информация о матче
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Химки-М
Химик-Арсенал
Расформированный клуб РПЛ возродят, объединив с командой Второй лиги
22 января
1
В РФС оценили вероятность расформирования клубов по ходу сезона
2025.07.16 11:55
1
Подробности тяжелой ситуации в «Химках»
2025.05.29 16:11
1
«Химки» прекратят существование
2025.05.29 13:57
16
Прогноз на точный счет матча «Ротор-2» – «Химки-2»: Вторая лига Б, 23 мая 2025
2025.05.22 09:58
Расформированный клуб РПЛ возродят, объединив с командой Второй лиги
22 января
1
В РФС оценили вероятность расформирования клубов по ходу сезона
2025.07.16 11:55
1
Подробности тяжелой ситуации в «Химках»
2025.05.29 16:11
1
«Химки» прекратят существование
2025.05.29 13:57
16
Прогноз на точный счет матча «Ротор-2» – «Химки-2»: Вторая лига Б, 23 мая 2025
2025.05.22 09:58
Семшов покинул «Химик». Тренер может сменить Кононова в «Арсенале»
2018.11.07 00:15
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«Спорт-Экспресс»: Семшов на следующей неделе возглавит «Арсенал»
2018.11.03 17:37
12
Семшов дисквалифицирован на четыре матча. После игры с «Металлургом» тренер назвал судей мразями
2018.10.31 14:45
3
Семшов извинился перед судьями, которых назвал мразями
2018.10.29 22:10
3
«Химик» готов отпустить Семшова в «Арсенал», если Кононов уйдет в «Спартак»
2018.10.29 15:50
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