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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Зенит (мол)
Динамо (мол) - Зенит (мол): обзор матча 20 октября 2018
Динамо (мол)
20.10.2018, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
1 : 2
Завершен
Зенит (мол)
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Динамо (мол)
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Россия. МФЛ, 30 тур
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Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
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2 : 2
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Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
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23.10.2026
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Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
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16.10.2026
Алмаз-Антей
Информация о матче
Стадион:
УТБ "Новогорск-Динамо"
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