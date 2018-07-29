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Материалы

Рубин (мол) - Краснодар (мол)

29.07.2018, Воскресенье, 11:00 мск Казань, стадион Рубин Россия. Молодежное первенство, 1 тур Рубин (мол) - Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
30 тур
12 мая, суббота 12:00 Краснодар (мол) 4:1 Рубин (мол)
1 тур
16 июля, воскресенье 11:30 Рубин (мол) 2:1 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
23 тур
15 апреля, суббота 13:00 Рубин (мол) 2:1 Краснодар (мол)
9 тур
1 октября, суббота 14:00 Краснодар (мол) 1:1 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
27 тур
7 мая, суббота 12:30 Рубин (мол) 4:2 Краснодар (мол)
13 тур
24 октября, суббота 13:30 Краснодар (мол) 1:2 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
22 тур
7 апреля, вторник 13:00 Рубин (мол) 1:1 Краснодар (мол)
13 тур
8 ноября, суббота 18:30 Краснодар (мол) 3:3 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
16 тур
9 ноября, суббота 15:00 Рубин (мол) 1:1 Краснодар (мол)
11 тур
28 сентября, суббота 17:00 Краснодар (мол) 0:0 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
30 тур
22 мая, среда 14:00 Рубин (мол) 0:1 Краснодар (мол)
1 тур
22 июля, воскресенье 19:00 Краснодар (мол) 7:0 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
23 тур
9 сентября, пятница 17:00 Краснодар (мол) 3:1 Рубин (мол)
8 тур
7 мая, суббота 14:00 Рубин (мол) 2:0 Краснодар (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА (мол) 30 22 5 3 69:19 +50 71
2. Спартак М (мол) 30 19 4 7 60:34 +26 61
3. Динамо М (мол) 30 18 4 8 58:30 +28 58
4. Арсенал Т (мол) 30 18 3 9 53:36 +17 57
5. Зенит (мол) 30 17 6 7 61:37 +24 57
6. Локомотив (мол) 30 17 5 8 59:37 +22 56
7. Краснодар (мол) 30 15 9 6 52:31 +21 54
8. Кр. Советов (мол) 30 13 5 12 51:41 +10 44
9. Ростов (мол) 30 11 4 15 40:43 -3 37
10. Рубин (мол) 30 9 6 15 33:46 -13 33
11. Енисей (мол) 30 8 9 13 28:36 -8 33
12. Ахмат (мол) 30 8 7 15 40:51 -11 31
13. Уфа (мол) 30 6 5 19 25:82 -57 23
14. Урал (мол) 29 5 5 19 36:71 -35 20
15. Анжи (мол) 29 4 7 18 23:54 -31 19
16. Оренбург (мол) 30 4 6 20 24:64 -40 18
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