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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Дижон
ПСЖ - Дижон: обзор матча 18 мая 2019
ПСЖ
18.05.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
4 : 0
Завершен
Дижон
3'
А. Ди Мария
4'
Э. Кавани
36'
К. Мбаппе
56'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Дижон
71'
Желтая карточка
Р. Амалфитано
ГОЛ! 4:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Л. Паредес
56'
ГОЛ! 3:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Э. Кавани
36'
Желтая карточка
Т. Менье
31'
ГОЛ! 2:0!
Э. Кавани
Пас отдал
А. Ди Мария
4'
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
Ю. Дракслер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
22
Уэсли Саид
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Дижон
16
Бобби Аллен
ВР
5
Сену Кулибали
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
23
Наим Слити
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
4-1-2-2
23
Ареоля
3
Курзава
10
Алвес
6
Керер
12
Менье
5
Паредес
7
Дракслер
11
Ди Мария
10
Мбаппе
10
Кавани
4-3-1-2
31
Рунарссон
4
Хаддади
2
Альфонс
6
Лаутоа
4
Ямбере
14
Мари
15
Бальмон
20
Амалфитано
22
Чан Хун
11
Таварес
22
Саид
Остались в запасе
ПСЖ
Дижон
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Мусса Диаби
ЛВ
2
Колин Дагба
ПЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
16
Бобби Аллен
ВР
5
Сену Кулибали
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
23
Наим Слити
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Мусса Диаби
ЛВ
2
Колин Дагба
ПЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
5
Сену Кулибали
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
23
Наим Слити
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Давид Линарес
Статистика матча ПСЖ - Дижон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
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