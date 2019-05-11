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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - ПСЖ
Анжер - ПСЖ: обзор матча 11 мая 2019
Анжер
11.05.2019, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 36 тур
1 : 2
Завершен
ПСЖ
88'
Ф. Тайт
20'
Неймар
58'
А. Ди Мария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - ПСЖ
ГОЛ! 1:2!
Ф. Тайт
88'
85'
Красная карточка
Маркиньос
58'
ГОЛ! 0:2!
А. Ди Мария
Пас отдал
Неймар
20'
ГОЛ! 0:1!
Неймар
Пас отдал
Д. Алвес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Анжер
1
Закари Буше
ВР
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
3-1-3-1-2
16
Бутель
8
Траоре
4
Павлович
15
Мансе
7
Сантамария
11
Рен-Аделед
10
Фульини
17
Пажо
29
Тайт
12
Пелленар
13
Баокен
4-1-1-2-1
1
Буффон
10
Алвес
2
Дагба
5
Маркиньос
24
Бернат
5
Паредес
6
Верратти
11
Ди Мария
10
Неймар
10
Кавани
Остались в запасе
Анжер
ПСЖ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
1
Закари Буше
ВР
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Мусса Диаби
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
9
Вилфрид Канга
ЦФ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
1
Закари Буше
ВР
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Мусса Диаби
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Анжер - ПСЖ
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
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