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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - ПСЖ
Тулуза - ПСЖ: обзор матча 31 марта 2019
Тулуза
31.03.2019, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 30 тур
0 : 1
Завершен
ПСЖ
74'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - ПСЖ
74'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
Т. Керер
36'
Желтая карточка
Т. Керер
Желтая карточка
К. Сидибе
25'
Желтая карточка
И. Сангаре
8'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
3
Гэн Седзи
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
10
Макс Градель
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Тулуза
16
Марк Видаль
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
9
Аарон Исека
ЦФ
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
4-3-2-1
30
Рейне
4
Силла
3
Седзи
6
Жульен
98
Амьен-Аду
6
Сидибе
6
Сангаре
18
Каюзак
10
Градель
10
Дурмаз
9
Саного
3-3-3
23
Ареоля
3
Кимпембе
5
Маркиньос
6
Керер
2
Дагба
5
Паредес
3
Курзава
13
Чупо-Мотинг
10
Мбаппе
28
Нкунку
Остались в запасе
Тулуза
ПСЖ
5
Ману Гарсия
АП
16
Марк Видаль
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
19
Мусса Диаби
ЛВ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
5
Ману Гарсия
АП
16
Марк Видаль
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Остались в запасе
19
Мусса Диаби
ЛВ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Тулуза - ПСЖ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Муниципал
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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