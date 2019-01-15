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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Бордо
Анжер - Бордо: обзор матча 15 января 2019
Анжер
15.01.2019, вторник, 21:00
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 2
Завершен
Бордо
64'
М. Павлович
31'
С. Калу
90+2'
Я. Карамо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Бордо
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Я. Карамо
Пас отдал
Отавио
Желтая карточка
А. Бамба
74'
ГОЛ! 1:1!
М. Павлович
Пас отдал
Ф. Тайт
64'
31'
ГОЛ! 0:1!
С. Калу
Пас отдал
М. Пундж
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
94
Отавио
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Анжер
1
Закари Буше
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
27
Хариссон Манзала
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
9
Кристиан Лопес
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
26
Тома Башич
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
3-1-4-1-1
16
Бутель
4
Павлович
29
Томас
25
Бамба
7
Сантамария
15
Капелле
17
Ндойе
11
Рен-Аделед
6
Мангани
29
Тайт
13
Баокен
4-1-1-1-3
56
Костиль
14
Паленсия
33
Йованович
23
Кунде
29
Пундж
94
Отавио
21
Лерагер
90
Калу
7
Бриан
12
де Превилль
14
Корнелиус
Остались в запасе
Анжер
Бордо
9
Вилфрид Канга
ЦФ
15
Винсент Мансе
ПЗ
1
Закари Буше
ВР
27
Хариссон Манзала
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Кристиан Лопес
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
14
Янн Карамо
ЛВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
26
Тома Башич
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
9
Вилфрид Канга
ЦФ
15
Винсент Мансе
ПЗ
1
Закари Буше
ВР
27
Хариссон Манзала
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Кристиан Лопес
ЦФ
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
26
Тома Башич
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Анжер - Бордо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
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