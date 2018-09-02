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Ренн - Бордо

02.09.2018, Воскресенье, 18:00 мск Ренн, стадион Роазон Парк Франция. Лига 1, 4 тур Ренн - Бордо
Франция. Лига 1 (2017/2018)
30 тур
17 марта, суббота 19:00 Бордо 0:2 Ренн
12 тур
3 ноября, пятница 22:45 Ренн 1:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2016/2017)
23 тур
4 февраля, суббота 22:00 Бордо 1:1 Ренн
9 тур
16 октября, воскресенье 16:00 Ренн 1:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2015/2016)
23 тур
31 января, воскресенье 19:00 Бордо 4:0 Ренн
14 тур
22 ноября, воскресенье 19:00 Ренн 2:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2014/2015)
26 тур
21 февраля, суббота 22:00 Ренн 1:1 Бордо
8 тур
28 сентября, воскресенье 16:00 Бордо 2:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2013/2014)
32 тур
5 апреля, суббота 22:00 Бордо 2:2 Ренн
14 тур
23 ноября, суббота 23:00 Ренн 1:1 Бордо
Франция. Кубок Лиги (2013/2014)
1/8 финала
18 декабря, среда 23:55 Ренн 1:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2012/2013)
20 тур
12 января, суббота 23:00 Ренн 0:2 Бордо
2 тур
19 августа, воскресенье 19:00 Бордо 1:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2011/2012)
35 тур
2 мая, среда 21:00 Бордо 2:0 Ренн
19 тур
21 декабря, среда 22:00 Ренн 1:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2010/2011)
33 тур
30 апреля, суббота 21:00 Ренн 0:0 Бордо
17 тур
12 декабря, воскресенье 23:00 Бордо 0:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2009/2010)
23 тур
6 февраля, суббота 23:00 Ренн 4:2 Бордо
7 тур
27 сентября, воскресенье 23:00 Бордо 1:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2008/2009)
33 тур
29 апреля, среда 22:00 Ренн 2:3 Бордо
15 тур
22 ноября, суббота 21:00 Бордо 1:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2007/2008)
32 тур
5 апреля, суббота 19:10 Ренн 0:2 Бордо
14 тур
11 ноября, воскресенье 20:00 Бордо 3:0 Ренн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 29 4 5 105:35 +70 91
2. Лилль 38 22 9 7 68:33 +35 75
3. Лион 38 21 9 8 70:47 +23 72
4. Сент-Этьен 38 19 9 10 59:41 +18 66
5. Марсель 38 18 7 13 60:52 +8 61
6. Монпелье 38 15 14 9 53:42 +11 59
7. Ницца 38 15 11 12 30:35 -5 56
8. Реймс 38 13 16 9 39:42 -3 55
9. Ним 38 15 8 15 57:58 -1 53
10. Ренн 38 13 13 12 55:52 +3 52
11. Страсбур 38 11 16 11 58:48 +10 49
12. Нант 38 13 9 16 48:48 0 48
13. Анжер 38 10 16 12 44:49 -5 46
14. Бордо 38 10 11 17 34:42 -8 41
15. Амьен 38 9 11 18 31:52 -21 38
16. Тулуза 38 8 14 16 35:57 -22 38
17. Монако 38 8 12 18 38:57 -19 36
18. Дижон 38 9 7 22 31:60 -29 34
19. Кан 38 7 12 19 29:54 -25 33
20. Генгам 38 5 12 21 28:68 -40 27
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