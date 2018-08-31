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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Ницца
Лион - Ницца: обзор матча 31 августа 2018
Лион
31.08.2018, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 4 тур
0 : 1
Завершен
Ницца
50'
А. Сен-Максимен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Ницца
50'
ГОЛ! 0:1!
А. Сен-Максимен
Пас отдал
В. Сиприен
42'
Желтая карточка
М. Балотелли
40'
Желтая карточка
А. Тамез
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Уссем Ауа
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
Ницца
13
Расин Коли
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
4-1-1-3-1
1
Лопеш
23
Менди
6
Марсело
64
Денайе
2
Рафаэл
29
Тусар
22
Н'Домбеле
11
Терье
10
Фекир
11
Траоре
10
Депай
3-2-3-2
44
Бенитес
21
Боскальи
4
Данте
29
Эрейе
13
Жалле
5
Сарр
33
Лис-Мелу
61
Тамез
25
Сиприен
45
Балотелли
10
Сен-Максимен
Остались в запасе
Лион
Ницца
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
9
Мизьян Маолида
ЛВ
19
Бассем Срарфи
ПВ
13
Расин Коли
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
Остались в запасе
9
Мизьян Маолида
ЛВ
19
Бассем Срарфи
ПВ
13
Расин Коли
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Лион - Ницца
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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