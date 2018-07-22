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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Словацко
Богемианс 1905 - Словацко: обзор матча 22 июля 2018
Богемианс 1905
22.07.2018, воскресенье, 16:00
Чехия. Синот Лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Словацко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Богемианс 1905 - Словацко
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Богемианс 1905
1 : 0
14.10.2026
Млада Болеслав
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
- : -
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
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Богемианс 1905
Словацко
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
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