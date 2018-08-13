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Судьи
Главный судья:
Бенуа Бастьен (Метц)
Материалы

ПСЖ - Кан

12.08.2018, Воскресенье, 22:00 мск Париж, стадион Парк де Пренс Франция. Лига 1, 1 тур ПСЖ - Кан
Франция. Лига 1 (2017/2018)
38 тур
19 мая, суббота 22:00 Кан 0:0 ПСЖ
19 тур
20 декабря, среда 22:50 ПСЖ 3:1 Кан
Франция. Кубок (2017/2018)
1/2 финала
18 апреля, среда 22:05 Кан 1:3 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2016/2017)
38 тур
20 мая, суббота 22:00 ПСЖ 1:1 Кан
5 тур
16 сентября, пятница 21:45 Кан 0:6 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2015/2016)
34 тур
16 апреля, суббота 18:00 ПСЖ 6:0 Кан
19 тур
19 декабря, суббота 19:00 Кан 0:3 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2014/2015)
25 тур
14 февраля, суббота 18:00 ПСЖ 2:2 Кан
7 тур
24 сентября, среда 23:00 Кан 0:2 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2011/2012)
28 тур
17 марта, суббота 22:00 Кан 2:2 ПСЖ
12 тур
29 октября, суббота 21:00 ПСЖ 4:2 Кан
Франция. Лига 1 (2010/2011)
30 тур
9 апреля, суббота 21:00 Кан 1:2 ПСЖ
14 тур
20 ноября, суббота 21:00 ПСЖ 2:1 Кан
Франция. Лига 1 (2008/2009)
22 тур
31 января, суббота 21:00 ПСЖ 2:0 Кан
4 тур
30 августа, суббота 21:00 Кан 0:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2007/2008)
34 тур
19 апреля, суббота 22:00 Кан 3:0 ПСЖ
16 тур
1 декабря, суббота 22:00 ПСЖ 0:1 Кан
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 29 4 5 105:35 +70 91
2. Лилль 38 22 9 7 68:33 +35 75
3. Лион 38 21 9 8 70:47 +23 72
4. Сент-Этьен 38 19 9 10 59:41 +18 66
5. Марсель 38 18 7 13 60:52 +8 61
6. Монпелье 38 15 14 9 53:42 +11 59
7. Ницца 38 15 11 12 30:35 -5 56
8. Реймс 38 13 16 9 39:42 -3 55
9. Ним 38 15 8 15 57:58 -1 53
10. Ренн 38 13 13 12 55:52 +3 52
11. Страсбур 38 11 16 11 58:48 +10 49
12. Нант 38 13 9 16 48:48 0 48
13. Анжер 38 10 16 12 44:49 -5 46
14. Бордо 38 10 11 17 34:42 -8 41
15. Амьен 38 9 11 18 31:52 -21 38
16. Тулуза 38 8 14 16 35:57 -22 38
17. Монако 38 8 12 18 38:57 -19 36
18. Дижон 38 9 7 22 31:60 -29 34
19. Кан 38 7 12 19 29:54 -25 33
20. Генгам 38 5 12 21 28:68 -40 27
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 13 августа 2018, 08:45

    парижан с хорошим началом сезона!!!

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