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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Армавир - Нижний Новгород
Армавир - Нижний Новгород: обзор матча 04 мая 2019
Армавир
04.05.2019, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 35 тур
2 : 1
Завершен
Нижний Новгород
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Армавир - Нижний Новгород
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
0 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
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Нижний Новгород
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
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«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
12:20
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
Вчера, 09:40
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