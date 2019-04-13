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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Кардифф
Бернли - Кардифф: обзор матча 13 апреля 2019
Бернли
13.04.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
2 : 0
Завершен
Кардифф
31'
К. Вуд
90+2'
К. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Кардифф
ГОЛ! 2:0!
К. Вуд
90'
+2
82'
Желтая карточка
В. Камараса
50'
Желтая карточка
Г. Артер
49'
Желтая карточка
Л. Пелтье
Желтая карточка
Э. Барнс
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
Д. Беннетт
Желтая карточка
Д. Тарковски
42'
ГОЛ! 1:0!
К. Вуд
Пас отдал
Д. Макнил
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Бернли
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
Кардифф
28
Брайн Мерфи
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
14
Бобби Рид
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Хитон
6
Тарковски
15
Ми
18
Тэйлор
38
Лоутон
8
Вествуд
4
Корк
29
Хендрик
11
Макнил
9
Вуд
35
Барнс
4-4-2
13
Этеридж
5
Экюэль-Манга
12
Беннетт
21
Пелтье
23
Моррисон
31
Артер
30
Хойлетт
6
Камараса
5
Гуннарссон
23
Мерфи
7
Зохоре
Остались в запасе
Бернли
Кардифф
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
28
Брайн Мерфи
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
14
Бобби Рид
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
14
Бобби Рид
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Бернли - Кардифф
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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