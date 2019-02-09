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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Борнмут
Ливерпуль - Борнмут: обзор матча 09 февраля 2019
Ливерпуль
09.02.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
3 : 0
Завершен
Борнмут
24'
С. Мане
34'
Д. Вейналдум
48'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Борнмут
Замена
Д. Старридж
️️️️
Р. Фирмино
90'
Желтая карточка
Э. Робертсон
87'
Замена
Д. Ориги
️️️️
С. Мане
87'
80'
Замена
К. Мефам
️️️️
Д. Рико
Замена
Т. Александер-Арнольд
️️️️
Д. Вейналдум
77'
73'
Замена
Л. Муссе
️️️️
Ж. Лерма
Желтая карточка
Ж. Матип
61'
59'
Замена
Д. Соланке
️️️️
Д. Айб
ГОЛ! 3:0!
М. Салах
Пас отдал
Р. Фирмино
48'
38'
Желтая карточка
А. Смит
ГОЛ! 2:0!
Д. Вейналдум
Пас отдал
Э. Робертсон
34'
25'
Желтая карточка
Д. Рико
ГОЛ! 1:0!
С. Мане
Пас отдал
Д. Милнер
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
28
Кайл Тейлор
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
4
ван Дейк
32
Матип
6
Фабиньо
20
Милнер
8
Кейта
23
Вейналдум
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
4-3-1-2
1
Боруц
27
Кук
15
Смит
15
Аке
15
Рико
8
Лерма
32
Гослинг
16
Сурман
10
Фрейзер
33
Айб
7
Кинг
23
Вейналдум
2
Александер-Арнольд
2
Александер-Арнольд
23
Вейналдум
10
Мане
27
Ориги
27
Ориги
10
Мане
9
Фирмино
15
Старридж
15
Старридж
9
Фирмино
15
Рико
2
Мефам
2
Мефам
15
Рико
8
Лерма
11
Муссе
11
Муссе
8
Лерма
33
Айб
19
Соланке
19
Соланке
33
Айб
Остались в запасе
Ливерпуль
Борнмут
22
Симон Миньоле
ВР
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
28
Кайл Тейлор
ЦП
31
Асмир Бегович
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Остались в запасе
28
Кайл Тейлор
ЦП
31
Асмир Бегович
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Ливерпуль - Борнмут
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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