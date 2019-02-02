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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Кардифф - Борнмут
Кардифф - Борнмут: обзор матча 02 февраля 2019
Кардифф
02.02.2019, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Борнмут
5'
Б. Рид (П)
46'
Б. Рид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Борнмут
75'
Желтая карточка
А. Смит
50'
Желтая карточка
Н. Клайн
Желтая карточка
С. Бамба
50'
ГОЛ! 2:0!
Б. Рид
Пас отдал
А. Гуннарссон
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Рид
5'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
32
Джо Роллс
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
14
Бобби Рид
АП
23
Джош Мерфи
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
9
Рис Хили
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Этеридж
5
Экюэль-Манга
14
Бамба
12
Беннетт
21
Пелтье
13
Патерсон
32
Роллс
5
Гуннарссон
14
Рид
14
Ниасс
23
Мерфи
4-2-2-2
1
Боруц
17
Клайн
15
Аке
15
Смит
27
Кук
32
Гослинг
16
Сурман
19
Станислас
10
Фрейзер
7
Кинг
19
Соланке
Остались в запасе
Кардифф
Борнмут
12
Алекс Смитис
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
9
Рис Хили
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
9
Рис Хили
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Кардифф - Борнмут
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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