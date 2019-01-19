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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Брайтон
Манчестер Юнайтед - Брайтон: обзор матча 19 января 2019
Манчестер Юнайтед
19.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Брайтон
27'
П. Погба (П)
42'
М. Рэшфорд
72'
П. Гросс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Брайтон
Замена
М. Дармиан
️️️️
М. Рэшфорд
90'
+4
Желтая карточка
М. Рэшфорд
90'
+3
Замена
Р. Лукаку
️️️️
А. Марсьяль
83'
82'
Замена
Б. Каял
️️️️
П. Гросс
Замена
Х. Мата
️️️️
Д. Лингард
75'
72'
ГОЛ! 2:1!
П. Гросс
Пас отдал
Д. Проппер
61'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
С. Мач
60'
Замена
Ф. Андоне
️️️️
Г. Мюррэй
ГОЛ! 2:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Д. Далот
42'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Погба
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Андреас Перейра
АП
64
Хуан Мата
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
15
Янг
4
Джонс
3
Линделеф
2
Далот
18
Матич
8
Погба
21
Эррера
9
Рэшфорд
77
Лингард
9
Марсьяль
4-3-1-2
27
Баттон
33
Монтойя
5
Данк
13
Бонг
25
Даффи
13
Гросс
16
Стивенс
24
Проппер
7
Мач
9
Локадия
39
Мюррэй
9
Рэшфорд
36
Дармиан
36
Дармиан
9
Рэшфорд
77
Лингард
64
Мата
64
Мата
77
Лингард
9
Марсьяль
9
Лукаку
9
Лукаку
9
Марсьяль
7
Мач
93
Кноккарт
93
Кноккарт
7
Мач
13
Гросс
7
Каял
7
Каял
13
Гросс
39
Мюррэй
7
Андоне
7
Андоне
39
Мюррэй
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Брайтон
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
23
Джейсон Стил
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Брайтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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