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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Брайтон
Борнмут - Брайтон: обзор матча 22 декабря 2018
Борнмут
22.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Брайтон
21'
Д. Брукс
77'
Д. Брукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Брайтон
Замена
Д. Айб
️️️️
Д. Брукс
90'
+2
Замена
Л. Муссе
️️️️
Д. Кинг
86'
80'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Ф. Андоне
ГОЛ! 2:0!
Д. Брукс
Пас отдал
Р. Фрейзер
77'
76'
Замена
Г. Бонг
️️️️
П. Гросс
73'
Вторая желтая
Л. Данк
70'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
Ю. Локадия
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
Д. Станислас
65'
62'
Желтая карточка
Л. Данк
Желтая карточка
Д. Брукс
43'
Желтая карточка
Ж. Лерма
31'
ГОЛ! 1:0!
Д. Брукс
Пас отдал
Д. Кинг
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
33
Джордон Айб
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
4-2-2-2
31
Бегович
27
Кук
15
Аке
2
Фрэнсис
21
Дэниелс
8
Лерма
16
Сурман
19
Станислас
7
Брукс
7
Кинг
9
Уилсон
4-3-1-2
13
Райан
33
Монтойя
5
Данк
27
Балогун
13
Бернардо
13
Гросс
24
Проппер
28
Биссума
7
Мач
9
Локадия
7
Андоне
19
Станислас
10
Фрейзер
10
Фрейзер
19
Станислас
7
Брукс
33
Айб
33
Айб
7
Брукс
7
Кинг
11
Муссе
11
Муссе
7
Кинг
9
Локадия
93
Кноккарт
93
Кноккарт
9
Локадия
13
Гросс
13
Бонг
13
Бонг
13
Гросс
7
Андоне
39
Мюррэй
39
Мюррэй
7
Андоне
Остались в запасе
Борнмут
Брайтон
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
23
Джейсон Стил
ВР
2
Бруно
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
2
Бруно
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Борнмут - Брайтон
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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