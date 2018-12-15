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Тоттенхэм - Бернли
Тоттенхэм - Бернли: обзор матча 15 декабря 2018
Тоттенхэм
15.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Бернли
90+1'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Бернли
90'
+3
Замена
С. Воукс
️️️️
А. Леннон
90'
+2
Замена
Д. Хендрик
️️️️
Р. Брэди
ГОЛ! 1:0!
К. Эриксен
Пас отдал
Г. Кейн
90'
+1
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Э. Ламела
82'
80'
Замена
К. Вуд
️️️️
Э. Барнс
Замена
Х. Сон
️️️️
О. Скипп
75'
68'
Желтая карточка
Ф. Бардсли
Замена
К. Эриксен
️️️️
Л. Моура
65'
63'
Желтая карточка
Р. Брэди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Бернли
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Бернли
22
Том Хитон
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Льорис
4
Дэвис
3
Роуз
23
Алдервейрелд
2
Триппьер
34
Скипп
17
Сиссоко
9
Ламела
8
Алли
7
Моура
9
Кейн
3-3-3-1
1
Харт
6
Тарковски
15
Ми
18
Тэйлор
27
Бардсли
8
Вествуд
13
Лонг
12
Леннон
4
Корк
11
Брэди
35
Барнс
7
Моура
24
Эриксен
24
Эриксен
7
Моура
34
Скипп
7
Сон
7
Сон
34
Скипп
9
Ламела
12
Льоренте
12
Льоренте
9
Ламела
11
Брэди
29
Хендрик
29
Хендрик
11
Брэди
12
Леннон
19
Воукс
19
Воукс
12
Леннон
35
Барнс
9
Вуд
9
Вуд
35
Барнс
Остались в запасе
Тоттенхэм
Бернли
13
Пауло Газзанига
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
22
Том Хитон
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Тоттенхэм - Бернли
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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