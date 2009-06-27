Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар - Металлург Л
Краснодар - Металлург Л: обзор матча 27 июня 2009
Краснодар
27.06.2009, суббота, 19:30
Россия. Первый дивизион, 18 тур
1 : 0
Завершен
Металлург Л
18'
В. Татарчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Металлург Л
Желтая карточка
М. Костин
Замена
️️️️
А. Олейник
Замена
️️️️
Д. Дорожкин
Замена
️️️️
М. Панин
Желтая карточка
С. Цуканов
Замена
️️️️
В. Татарчук
Желтая карточка
В. Кренделев
Замена
️️️️
Ю. Дубровин
Желтая карточка
М. Стефанович
Замена
️️️️
А. Фомичев
Замена
️️️️
А. Кутьин
Желтая карточка
А. Фомичев
ГОЛ! 1:0!
В. Татарчук
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
2
Сергей Соколов
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
5
Юрий Дубровин
ПЗ
90
Андрей Михеев
ЦП
39
Рикардо
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
27
Александр Олейник
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Металлург Л
1
Евгений Шамрин
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
0
Миодраг Стефанович
ЦЗ
2
Сергей Курдюков
ЦЗ
9
Александр Фомичев
ЦЗ
45
Дмитрий Косенко
ПЗ
21
Максим Панин
ЦП
10
Михаил Костин
ЦП
10
Артур Григорян
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
3-2-3-2
31
Пчелинцев
2
Соколов
39
Цуканов
24
Мирошниченко
15
Калешин
5
Дубровин
90
Михеев
39
Рикардо
50
Татарчук
13
Дорожкин
27
Олейник
3-2-2-2
1
Шамрин
0
Стефанович
2
Курдюков
9
Фомичев
45
Косенко
2
Кренделев
21
Панин
10
Костин
48
Кутьин
10
Григорян
Остались в запасе
Краснодар
Металлург Л
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Статистика матча Краснодар - Металлург Л
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Краснодар
Металлург Л
Бубнов обратился к Мусаеву после конфликта с Мостовым: «Не связывайся с Царем!»
Вчера, 23:56
3
«Краснодар» пошел в ЭСК по одному эпизоду из матча с ЦСКА
Вчера, 19:31
1
Кисляк – о поражении от «Краснодара»: «Спихивать на судейство не стоит, сами допустили достаточно ошибок»
Вчера, 16:57
1
Мусаев рассказал, кто из отечественных тренеров поддерживает его в период кризиса «Краснодара»
Вчера, 16:29
Мусаев рассказал о внезапном ночном звонке от Кордобы
Вчера, 14:44
3
Бубнов обратился к Мусаеву после конфликта с Мостовым: «Не связывайся с Царем!»
Вчера, 23:56
3
«Краснодар» пошел в ЭСК по одному эпизоду из матча с ЦСКА
Вчера, 19:31
1
Кисляк – о поражении от «Краснодара»: «Спихивать на судейство не стоит, сами допустили достаточно ошибок»
Вчера, 16:57
1
Мусаев рассказал, кто из отечественных тренеров поддерживает его в период кризиса «Краснодара»
Вчера, 16:29
Мусаев рассказал о внезапном ночном звонке от Кордобы
Вчера, 14:44
3
«Металлург Липецк» – «Зенит Пенза»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Арсенал-2» – «Металлург»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Муром» – «Металлург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Муром» – «Металлург Липецк»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+