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Ливерпуль - Саутгемптон
Ливерпуль - Саутгемптон: обзор матча 22 сентября 2018
Ливерпуль
22.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
3 : 0
Завершен
Саутгемптон
10'
У. Худт (АГ)
21'
Ж. Матип
45+3'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Саутгемптон
56'
Желтая карточка
М. Лемина
ГОЛ! 3:0!
М. Салах
45'
+3
34'
Желтая карточка
О. Ромеу
ГОЛ! 2:0!
Ж. Матип
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
21'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
У. Худт
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
27
Натан Редмонд
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
4-2-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
32
Матип
4
ван Дейк
2
Александер-Арнольд
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Мане
10
Салах
10
Шакири
9
Фирмино
3-3-3-1
29
МакКарти
5
Бертранд
29
Худт
23
Вестергор
21
Соареш
99
Лемина
23
Таргетт
27
Редмонд
23
Хейбьерг
21
Ромеу
7
Лонг
Остались в запасе
Ливерпуль
Саутгемптон
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Ангус Ганн
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Ливерпуль - Саутгемптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
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