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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Борнмут
Бернли - Борнмут: обзор матча 22 сентября 2018
Бернли
22.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
4 : 0
Завершен
Борнмут
39'
М. Выдра
41'
А. Леннон
84'
Э. Барнс
88'
Э. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Борнмут
ГОЛ! 4:0!
Э. Барнс
Пас отдал
А. Леннон
88'
ГОЛ! 3:0!
Э. Барнс
84'
78'
Замена
Д. Дефо
️️️️
А. Смит
Замена
Э. Барнс
️️️️
С. Воукс
69'
68'
Замена
Д. Станислас
️️️️
К. Уилсон
Замена
К. Вуд
️️️️
М. Выдра
60'
Желтая карточка
Э. Вествуд
56'
46'
Замена
С. Фрэнсис
️️️️
Д. Рико
ГОЛ! 2:0!
А. Леннон
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
41'
ГОЛ! 1:0!
М. Выдра
39'
Желтая карточка
М. Лоутон
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Джо Харт
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
12
Аарон Леннон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Бернли
22
Том Хитон
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
4-1-3-2
1
Харт
6
Тарковски
15
Ми
18
Тэйлор
38
Лоутон
8
Вествуд
7
Гудмундссон
4
Корк
12
Леннон
19
Воукс
11
Выдра
4-2-2-2
31
Бегович
27
Кук
15
Смит
15
Аке
15
Рико
16
Сурман
8
Лерма
7
Брукс
10
Фрейзер
7
Кинг
9
Уилсон
19
Воукс
35
Барнс
35
Барнс
19
Воукс
11
Выдра
9
Вуд
9
Вуд
11
Выдра
9
Уилсон
19
Станислас
19
Станислас
9
Уилсон
15
Рико
2
Фрэнсис
2
Фрэнсис
15
Рико
15
Смит
9
Дефо
9
Дефо
15
Смит
Остались в запасе
Бернли
Борнмут
22
Том Хитон
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
1
Артур Боруц
ВР
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
10
Льюис Кук
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
10
Льюис Кук
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Бернли - Борнмут
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
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