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Уотфорд - Кристал Пэлас
Уотфорд - Кристал Пэлас: обзор матча 26 августа 2018
Уотфорд
26.08.2018, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
53'
Р. Перейра
71'
Х. Холебас
78'
В. Заа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Кристал Пэлас
Замена
И. Саксесс
️️️️
Т. Дини
90'
+4
Желтая карточка
Р. Перейра
86'
85'
Замена
А. Серлот
️️️️
К. Бентеке
Желтая карточка
Х. Холебас
84'
80'
Желтая карточка
М. Майер
78'
ГОЛ! 2:1!
В. Заа
Пас отдал
М. Майер
75'
Замена
М. Майер
️️️️
Д. Шлупп
Замена
К. Сема
️️️️
А. Грэй
73'
ГОЛ! 2:0!
Х. Холебас
Пас отдал
Д. Янмат
71'
ГОЛ! 1:0!
Р. Перейра
Пас отдал
Э. Капу
53'
Желтая карточка
Д. Янмат
37'
7'
Желтая карточка
В. Заа
Желтая карточка
Э. Капу
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
14
Трой Дини
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
8
Шейку Куяте
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
7
Макс Майер
АП
9
Александр Серлот
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Фостер
25
Холебас
20
Кэткарт
27
Кабаселе
22
Янмат
6
Капу
6
Дукуре
19
Хьюз
37
Перейра
45
Грэй
14
Дини
4-3-2-1
13
Хеннесси
25
Уорд
16
Келли
12
Сахо
15
ван Анхолт
19
Миливойевич
11
МакАртур
27
Шлупп
25
Таунсенд
10
Заа
20
Бентеке
45
Грэй
12
Сема
12
Сема
45
Грэй
14
Дини
90
Саксесс
90
Саксесс
14
Дини
27
Шлупп
7
Майер
7
Майер
27
Шлупп
20
Бентеке
9
Серлот
9
Серлот
20
Бентеке
Остались в запасе
Уотфорд
Кристал Пэлас
17
Кико Фемения
ПЗ
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
Главный тренер
Хави Грасия
13
Висенте Гуаита
ВР
8
Шейку Куяте
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
10
Жордан Айю
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
17
Кико Фемения
ПЗ
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
8
Шейку Куяте
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
10
Жордан Айю
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Уотфорд - Кристал Пэлас
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Викарэйдж Роад
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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