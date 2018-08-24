Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Игорь Панин (Дмитров)
Материалы

Балтика - Шинник

26.08.2018, Воскресенье, 18:00 мск Калининград, стадион Калининград Россия. ФНЛ, 8 тур Балтика - Шинник
Россия. ФНЛ (2017/2018)
36 тур
2 мая, среда 16:00 Балтика 0:0 Шинник
18 тур
14 октября, суббота 14:00 Шинник 1:0 Балтика
Россия. ФНЛ (2016/2017)
38 тур
20 мая, суббота 14:00 Шинник 0:1 Балтика
1 тур
11 июля, понедельник 20:00 Балтика 1:0 Шинник
Россия. ФНЛ (2015/2016)
38 тур
21 мая, суббота 13:00 Балтика 0:3 Шинник
1 тур
11 июля, суббота 18:30 Шинник 0:1 Балтика
Россия. ФНЛ (2014/2015)
34 тур
30 мая, суббота 14:00 Балтика 1:1 Шинник
1 тур
6 июля, воскресенье 18:00 Шинник 2:1 Балтика
Россия. ФНЛ (2013/2014)
38 тур
15 мая, четверг 20:00 Балтика 2:2 Шинник
1 тур
7 июля, воскресенье 19:00 Шинник 1:1 Балтика
Россия. ФНЛ (2012/2013)
28 тур
15 апреля, понедельник 20:00 Балтика 0:0 Шинник
12 тур
17 сентября, понедельник 20:00 Шинник 0:2 Балтика
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 22 тур
19 августа, пятница 18:30 Шинник 0:3 Балтика
Второй этап, 3 тур
15 апреля, пятница 19:30 Балтика 0:1 Шинник
Россия. Кубок (2011/2012)
1/32 финала
4 июля, понедельник 18:30 Шинник 2:1 Балтика
Россия. Первый дивизион 2010
40 тур
6 ноября, суббота 14:00 Шинник 1:1 Балтика
19 тур
6 июля, вторник 19:30 Балтика 0:1 Шинник
Россия. Первый дивизион 2009
37 тур
22 октября, четверг 18:30 Шинник 0:0 Балтика
17 тур
24 июня, среда 20:30 Балтика 0:2 Шинник
Чемпионат России 1998
27 тур
3 октября, суббота 00:00 Балтика 3:1 Шинник
12 тур
17 июня, среда 00:00 Шинник 3:1 Балтика
Чемпионат России 1997
25 тур
30 августа, суббота 00:00 Шинник 4:0 Балтика
8 тур
3 мая, суббота 00:00 Балтика 1:1 Шинник
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тамбов 38 21 10 7 55:35 +20 73
2. Сочи 38 19 12 7 63:34 +29 69
3. Томь 38 17 13 8 40:25 +15 64
4. Пари НН 38 18 8 12 41:31 +10 62
5. Чертаново 38 17 10 11 65:53 +12 61
6. Шинник 38 16 12 10 42:31 +11 60
7. СКА-Хабаровск 38 15 13 10 46:41 +5 58
8. Авангард Кур 38 16 8 14 48:42 +6 56
9. Химки 38 14 11 13 47:49 -2 53
10. Краснодар-2 38 12 15 11 45:52 -7 51
11. Ротор 38 12 14 12 34:36 -2 50
12. Мордовия 38 12 11 15 37:46 -9 47
13. Луч 38 10 17 11 29:28 +1 47
14. Спартак-2 38 12 10 16 45:47 -2 46
15. Армавир 38 10 14 14 32:44 -12 44
16. Балтика 38 10 12 16 38:52 -14 42
17. Факел 38 9 14 15 36:40 -4 41
18. Сибирь 38 8 13 17 28:45 -17 37
19. Зенит-2 38 7 7 24 33:57 -24 28
20. Тюмень * 38 5 16 17 30:46 -16 25
* - Тюмень: снято 6
(подробнее)
...
  • Читайте нас: 