Тюмень - Балтика

|38 тур
|12 мая, суббота
|14:00
|Балтика
|3:1
|Тюмень
|1 тур
|8 июля, суббота
|15:00
|Тюмень
|1:2
|Балтика
|22 тур
|21 апреля, четверг
|17:00
|Тюмень
|1:1
|Балтика
|4 тур
|27 июля, понедельник
|21:00
|Балтика
|1:1
|Тюмень
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Тамбов
|38
|21
|10
|7
|55:35
|+20
|73
|2.
|Сочи
|38
|19
|12
|7
|63:34
|+29
|69
|3.
|Томь
|38
|17
|13
|8
|40:25
|+15
|64
|4.
|Пари НН
|38
|18
|8
|12
|41:31
|+10
|62
|5.
|Чертаново
|38
|17
|10
|11
|65:53
|+12
|61
|6.
|Шинник
|38
|16
|12
|10
|42:31
|+11
|60
|7.
|СКА-Хабаровск
|38
|15
|13
|10
|46:41
|+5
|58
|8.
|Авангард Кур
|38
|16
|8
|14
|48:42
|+6
|56
|9.
|Химки
|38
|14
|11
|13
|47:49
|-2
|53
|10.
|Краснодар-2
|38
|12
|15
|11
|45:52
|-7
|51
|11.
|Ротор
|38
|12
|14
|12
|34:36
|-2
|50
|12.
|Мордовия
|38
|12
|11
|15
|37:46
|-9
|47
|13.
|Луч
|38
|10
|17
|11
|29:28
|+1
|47
|14.
|Спартак-2
|38
|12
|10
|16
|45:47
|-2
|46
|15.
|Армавир
|38
|10
|14
|14
|32:44
|-12
|44
|16.
|Балтика
|38
|10
|12
|16
|38:52
|-14
|42
|17.
|Факел
|38
|9
|14
|15
|36:40
|-4
|41
|18.
|Сибирь
|38
|8
|13
|17
|28:45
|-17
|37
|19.
|Зенит-2
|38
|7
|7
|24
|33:57
|-24
|28
|20.
|Тюмень *
|38
|5
|16
|17
|30:46
|-16
|25
|* - Тюмень: снято 6
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