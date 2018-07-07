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Милорад Мажич (Врбас)
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Бразилия - Бельгия

06.07.2018, Пятница, 21:00 мск Казань, стадион Ак Барс Банк Арена Трансляция: Россия 1 Чемпионат мира, 1/4 финала Бразилия - Бельгия
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 3 2 1 0 5:1 +4 7
2. Швейцария 3 1 2 0 5:4 +1 5
3. Сербия 3 1 0 2 2:4 -2 3
4. Коста-Рика 3 0 1 2 2:5 -3 1
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    Рейтинг: +32

    hovikh 6 июля 2018, 23:01

    Антифутбол опять победил, какой-то античемпионат получается.... никогда не видел чемпионата хуже...

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    Рейтинг: +225

    dovakin 6 июля 2018, 22:56

    Бельгию с победой, но своим автобусом они разочаровали. Еще немного и Бразилия бы сравняла счет. Очень жаль, что полуфинал стал европейским.

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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 6 июля 2018, 22:56

    браво, этот чмо герой Неймар герой едет домой.


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    Рейтинг: +523

    Грыззь 6 июля 2018, 22:51

    Бельгия молодцы

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    Рейтинг: +951

    matvei_72 6 июля 2018, 21:53

    Ну что лучший игрок мира-падающий мальчик Неймар не фига не получается? На одних понтах игру не выйграть.

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    Рейтинг: +225

    dovakin 6 июля 2018, 21:50

    "Неймар завалился в штрафной площади! От дуновения!" Комментатор жжот!!)))))

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    Рейтинг: +591

    SinyaaPyll 6 июля 2018, 21:50

    Жезус такое дно. Почему он в основе, да ещё и под девятым номером?

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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 6 июля 2018, 21:50

    Без Каземиро у Бразилии дыра! )

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    Рейтинг: +225

    dovakin 6 июля 2018, 21:46

    Фанаты бразильцев, запасайтесь валидолом! Как бы не было фатального повтора матча ЧМ 2014.

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    Рейтинг: +1722

    Saang (SCR) 6 июля 2018, 21:35

    У Неймара с друзьями есть древняя традиция: каждый мундиаль они позорятся в плейофф

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