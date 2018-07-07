Бразилия - Бельгия

Антифутбол опять победил, какой-то античемпионат получается.... никогда не видел чемпионата хуже...
|Группа E
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5:1
|+4
|7
|2.
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5:4
|+1
|5
|3.
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2:4
|-2
|3
|4.
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2:5
|-3
|1
Антифутбол опять победил, какой-то античемпионат получается.... никогда не видел чемпионата хуже...
браво, этот чмо герой Неймар герой едет домой.
Бельгия молодцы
Жезус такое дно. Почему он в основе, да ещё и под девятым номером?
Без Каземиро у Бразилии дыра! )
У Неймара с друзьями есть древняя традиция: каждый мундиаль они позорятся в плейофф