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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Атланта Юнайтед
Коламбус - Атланта Юнайтед: обзор матча 14 июня 2018
Коламбус
14.06.2018, четверг, 02:30
США. МЛС, Общий этап
0 : 2
Завершен
Атланта Юнайтед
30'
Д. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коламбус - Атланта Юнайтед
Желтая карточка
В. Трапп
81'
30'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мартинес
8'
Желтая карточка
М. Паркхерст
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
1
Зак Стеффен
ВР
6
Джонатан Менса
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
20
Вил Трапп
ЦП
10
Федерико Игуаин
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Коламбус
16
Эктор Хименес
ЦП
14
Адам Ян
ЦФ
Атланта Юнайтед
25
Алек Канн
ВР
15
Салваторе Зиццо
ЦП
2-2-1-1
1
Стеффен
6
Менса
25
Аффул
20
Трапп
10
Игуаин
7
Сантуш
9
Зардес
1-1-1-1
1
Гьюзан
4
Паркхерст
6
Нагбе
10
Альмирон
77
Мартинес
Остались в запасе
Коламбус
Атланта Юнайтед
16
Эктор Хименес
ЦП
14
Адам Ян
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
25
Алек Канн
ВР
15
Салваторе Зиццо
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
16
Эктор Хименес
ЦП
14
Адам Ян
ЦФ
Остались в запасе
25
Алек Канн
ВР
15
Салваторе Зиццо
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Коламбус - Атланта Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
- : -
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Цинциннати
0 : 2
19.10.2026
Коламбус
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
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