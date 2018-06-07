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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Вальядолид - Спортинг
Вальядолид - Спортинг: обзор матча 07 июня 2018
Вальядолид
07.06.2018, четверг, 21:30
Испания. Сегунда, 1/2 финала
3 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Спортинг
70'
Джони
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вальядолид - Спортинг
Желтая карточка
Х. Онтиверос
80'
70'
ГОЛ! 0:1!
Джони
Пас отдал
К. Кастро
Начало матча
Статистика матча Вальядолид - Спортинг
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
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Испания. Сегунда, 14 тур
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0 : 1
14.11.2026
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1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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