Астон Вилла - Мидлсбро

|Плей-офф, 1/2 финала
первый матч
|12 мая, суббота
|19:15
|Мидлсбро
|0:1
|Астон Вилла
|Плей-офф, 1/2 финала
первый матч
|12 мая, суббота
|19:15
|Мидлсбро
|0:1
|Астон Вилла
|25 тур
|30 декабря, суббота
|18:00
|Мидлсбро
|0:1
|Астон Вилла
|7 тур
|12 сентября, вторник
|21:45
|Астон Вилла
|0:0
|Мидлсбро
|1/16 финала
|19 сентября, вторник
|21:45
|Астон Вилла
|0:2
|Мидлсбро
|37 тур
|16 мая, суббота
|18:00
|Мидлсбро
|1:1
|Астон Вилла
|12 тур
|9 ноября, воскресенье
|18:00
|Астон Вилла
|1:2
|Мидлсбро
|29 тур
|12 марта, среда
|22:45
|Астон Вилла
|1:1
|Мидлсбро
|14 тур
|24 ноября, суббота
|18:00
|Мидлсбро
|0:3
|Астон Вилла