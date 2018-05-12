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Материалы

Мидлсбро - Астон Вилла

12.05.2018, Суббота, 19:15 мск Миддлсбро, стадион Риверсайд Англия. Чемпионшип, 1/2 финала , первый матч Мидлсбро - Астон Вилла
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
25 тур
30 декабря, суббота 18:00 Мидлсбро 0:1 Астон Вилла
7 тур
12 сентября, вторник 21:45 Астон Вилла 0:0 Мидлсбро
Англия. Кубок Лиги (2017/2018)
1/16 финала
19 сентября, вторник 21:45 Астон Вилла 0:2 Мидлсбро
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
37 тур
16 мая, суббота 18:00 Мидлсбро 1:1 Астон Вилла
12 тур
9 ноября, воскресенье 18:00 Астон Вилла 1:2 Мидлсбро
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
29 тур
12 марта, среда 22:45 Астон Вилла 1:1 Мидлсбро
14 тур
24 ноября, суббота 18:00 Мидлсбро 0:3 Астон Вилла
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